Conferenza stampa Ranieri: «Mi aspetto un Napoli gagliardo»

Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli: «Mi aspetto un avversario gagliardo. È determinato, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Ha battuto Juventus e Lazio. Mi aspetto una battaglia. Un incontro tirato per tutto l’arco della partita. Mai fidarsi del Napoli, ma come di tutte le altre squadre. Bisogna sempre dare il 100% oppure non ce la facciamo. È una signora squadra, ho letto le dichiarazioni: vogliono prendersi i tre punti e noi siamo pronti ad affrontarli».

LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DI RANIERI

«Ciclo difficile? Sono abituato a giocare partita per partita. Lunedì giochiamo in casa e cercheremo di fare la nostra partita. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per loro. La scooterata dei tifosi? Io non ho mai fatto riprese, ma ho tirato fuori il telefono mi sono messo a farle perché sono impagabili. Ci stanno sostenendo in un periodo in cui ne abbiamo bisogno. Arriverà il momento che saremo noi a trascinarli, ma adesso abbiamo veramente bisogno di loro. Noi daremo l’anima, loro ci devono stare vicino quando sbagliamo».