Conferenza stampa Sarri: «Atalanta fastidiosa. Con Ronaldo…»

Conferenza stampa Sarri, il tecnico della Juve presenta con le sue parole la partita di domani contro l’Atalanta di Gasperini

Maurizio Sarri, tecnico della Juve, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Ecco le sue parole:

«Chiarimento con Ronaldo? Non ce n’è bisogno, le reazioni alle sostituzioni sono queste in tutte le serie sin dagli anni ’90, dai dilettanti in su. Atalanta? ha un modo di giocare con aggressività e intensità, definirla fastidiosa è riduttivo… Ha grandi qualità tecniche, non a caso segna più di tutti. La definizione migliore per loro l’ha fatta Guardiola, dicendo che affrontarli è come andare dal dentista. Matuidi? Ha un po’ di dolore ma col carattere riesce ad andargli sopra».