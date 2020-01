Conferenza stampa Sarri: «Roma squadra forte ci sarà da soffrire. Ronaldo? Valuteremo con lui domani»

Conferenza stampa Sarri, le parole del tecnico della Juventus in vista del match di Coppa Italia di domani contro la Roma

Domani la Juventus scenderà in campo per il match di Coppa Italia valido per i quarti di finale contro la Roma. Il tecnico dei bianconeri Sarri è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.

ROMA – «Ci aspetta una partita difficile. La Roma segna tanto in trasferta e subisce poco. E’ una squadra di ottimo livello. L’importante è rimanere ordinati ed equilibrati anche con diversi giocatori offensivi. Ancora però non ho deciso niente, nemmeno il modulo. E’ normale giocando così tante partite ravvicinate».

CUADRADO E ALEX SANDRO – «Cuadrado oggi era sfebbrato ma per precauzione ha lavorato in palestra. Alex Sandro ha un problema al muscolo trasverso, non è un danno grave. Entrambi sono da valutare».

«Non possiamo programmare la presenza di 5 o 6 giocatori in base agli impegni successivi. L’ottica è che ogni partita sia quella più importante».

RONALDO – «Con Cristiano valutiamo domattina. Dipende se si sente nelle condizioni ideali per fare le tre partite ed è recuperato completamente».

RABIOT – «Rabiot è uscito dall’ultima partita con un paio di colpi abbastanza seri. Valutiamo domani. E’ un giocatore con qualità fisiche importanti, anche nel recupero tra una partita e l’altra»

DANILO – «Danilo è un giocatore affidabile, che difficilmente sbaglia la partita. E’ una figura di personalità, importante all’interno dello spogliatoio».

HIGUAIN – «Lo vedo bene. Anche oggi in allenamento era molto vivo. Sta facendo un’ottima stagione e ha migliorato molto la capacità di giocare con la squadra».

DOUGLAS COSTA – «Non è al massimo della condizione ma sta bene, e sta ritrovando continuità d’allenamento».