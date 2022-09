Conferenza stampa Sarri: «Domani la parola d’ordine è umiltà»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia del match di EL contro il Midtjylland

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Lazio e Midtjylland.

MIDTJYLLAND – «È una buona squadra, quest’anno hanno fatto una fase iniziale del campionato in tono minore. Gira in Europa da anni, l’anno scorso ha pareggiato contro l’Atalanta a Bergamo, ha perso i playoff contro il Benfica. Ha degli attaccanti insidiosi, soprattutto i due esterni. E’ una squadra che quando rimane dentro la partita riesce avere sempre 10-15 minuti di grande intensità e aggressività. L’umiltà è d’obbligo e non dobbiamo mai dare la sensazione a loro di poter condurre la partita».

