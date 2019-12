Conferenza stampa Sarri: «Dobbiamo cercare di fare un passo in avanti»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve per presentare la sfida casalinga contro l’Udinese

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita casalinga contro l’Udinese. Queste le parole dell’allenatore bianconero:

POST CHAMPIONS – «Non è un’opinione ma un riscontro. Se si ripete non è più casuale, quindi dobbiamo migliorare. Le partite di Champions portano via energie mentali, nervose e dobbiamo cercare di fare un passo in avanti».

TRIDENTE – «Per me il modulo più difensivo è il 3-4-3. La mentalità offensiva non riguarda mettere un attaccante in più o meno. Per far giocare insieme questi tre giocatori servono delle determinate condizioni».

RONALDO – «In questo momento è cresciuto nella condizione fisica. La sua sensazione è che il recupero è più rapido rispetto ai recuperi di cui aveva bisogno 20 giorni fa. Valuteremo nei prossimi giorni in base a come esce dalle prossime partite».

UDINESE – «È pericolosa, con due attaccanti bravi in situazioni non pericolose. Uno bravo a proteggere palla e l’altro bravo sulla palla lunga in velocità. È una squadra contro cui dovremo giocare con attenzione nelle posizioni sotto la linea della palla».