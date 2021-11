Conferenza stampa Sarri: «Sarà una partita aperta. Non pensiamo al Napoli»

Conferenza stampa Sarri: il tecnico della Lazio presenta la partita di domani contro la Lokomotiv Mosca. Le sue dichiarazioni

(Inviato Lazionews24 a Formello) Un tour de force aspetta la Lazio e, a questo punto, la domanda sembra lecita: questa squadra può continuare a lottare su due fronti? Maurizio Sarri ne parlerà oggi davanti ai cronisti.

Intanto oggi, alle ore 12.45, nella sala conferenze di Formello, il mister biancoceleste, al fianco di Francesco Acerbi, risponderà alle domande dei cronisti presenti per presentare la gara. Su questa pagina il LIVE.

PARTITA – «Mi sembra che siano una squadra diversa, le premesse sono quelle di una partita difficile. Una partita aperta perchè tutte le due squadre hanno bisogno di punti».

NAPOLI – «Noi andiamo andiamo avanti partita per partita, a me non piace essere troppo condizionato».

IMMOBILE – «Ciro sta piuttosto bene, mi ha detto che avvertiva delle cose diverse tra un polpaccio e l’altro ma questa sensazione ora è sparita».

TROPPE PARTITE – «Una problematica non da niente, non solo per noi ma per tutte le squadre ma andremo lì e ce la giocheremo. Non possiamo pensare di andare in giro per l’Europa e non pensare di non qualificarci. Un calendario messo in questo modo rende le cosi difficili, e questo influisce anche sulle qualità delle partite».

RIPOSO IN PIU’ DEL NAPOLI – «Un giorno che non può essere sottovalutato. Abbiamo due rendimenti diversi in casa e in trasferta è una cosa che dobbiamo cercare di mettere a posto».

FORMAZIONE – «Non dico chi gioca domani, Leiva sta meglio ha avuto un piccolo calo di forma che è normale».

LA CONFERENZA COMPLETA SU LAZIONEWS24