Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia del derby dell’Olimpico contro il Torino

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni:

«Un derby non è mai una partita completamente normale. Vale più per il Torino che per la Juventus, ma anche per noi non è una partita come le altre. Ora le partite per noi sono importanti, questa ha un significato per i punti in palio, ma ha anche un significato diverso.Mi aspetto un Torino con grandi motivazioni. Sia per l’ultimo risultato negativo, sia perché il derby per loro può dare una carica emotiva importante. Pjanic? Non so se si allenerà o no, quindi non so se giocherà o meno».