Conferenza stampa Thiago Motta: «Arnautovic in dubbio. Pablo Marì? Gli dico questo»

Conferenza stampa Thiago Motta, l’allenatore del Bologna parla in vista del match contro il Monza: le dichiarazioni

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in vista del match contro il Monza.

PABLO MARI’ – «Solidarietà al ragazzo, l’importante è che stia meglio. Poi vorrei fare le mie condoglianze alla famiglia della vittima, ma andiamo avanti. E’ stato qualcosa di difficile per tutti ma cerchiamo di dare un momento tranquillo a chi sarà presente allo stadio».

ARNAUTOVIC E INFORTUNATI – «Marko è stato assente per un virus intestinale, mi dispiace per le assenze negli allenamenti dell’ultima settimana. Non ci voleva dopo i problemi alla schiena. È stato a casa per non passare nulla ai compagni. Domani vediamo. Kasius e Schouten spero di riaverli per la prossima gara».

COLLOQUI CON SAPUTO – «Mi ha chiesto e mi chiederà sempre di più e sono contentissimo, tutti quanti vogliono dare il massimo. Il presidente è la prima persona con cui posso parlare».