Conferenza stampa Thiago Motta: il tecnico del Genoa analizza la sfida di domani contro l’Udinese

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Genoa Thiago Motta ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Udinese: «Affrontiamo un avversario durissimo, davanti avremo una squadra che verrà a fare risultato e darà tutto. Ogni squadra ha la propria caratteristica, noi dovremo approfittare del nostro vantaggio. L’Udinese ha ottimi giocatori, veloci e di esperienza, non è una squadra solo fisica».

ESONERO TUDOR – «Udinese senza allenatore? Non è un problema per noi, ma uno stimolo in più per la squadra. Non posso giudicare perché non sono lì. Abbiamo giocato per i tre punti a Torino, giocheremo per i tre punti anche domani. Abbiamo preparato bene questa partita e giocheremo al 200%».

FORMAZIONE – «Scelgo i giocatori in base alla loro utilità nei confronti della squadra e al loro grado di allenamento. Perché no il turnover… Il morale è altissimo per le ultime due prestazioni, tutti i giocatori hanno fatto bene a livello individuale e singolo. La partita che conta è quella di domani, non possiamo pensare a ciò che è stato. Se continuiamo su questa strada, possiamo fare grandi cose».

LERAGER E JAGIELLO – «Lerager può giocare a centrocampo e in attacco. Ha qualità, sa quando attaccare la profondità e inserirsi in area. Per me rappresenta un’opzione in più. Jagiello ha talento e lo vedo bene in allenamento, sarà convocato».