Thiago Motta, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

NAPOLI – «Affrontarlo per noi è uno stimolo in più, sono una squadra da Champions. Andremo con grande voglia di fare una grande partita. Ancelotti è una persona fantastica, gli auguro sempre il meglio. Per quello che vedo da fuori, ed è un’opinione mia, vedo un Napoli compatto. Mi aspetto una squadra che in campo darà tutto».

UDINESE – «La sconfitta non mi toglierà mai l’entusiasmo. Io guardo avanti. Tutti possiamo commettere errori ma la cosa più importante è vedere dove abbiamo sbagliato».

CLASSIFICA – «Io preferisco guardare l’allenamento e la prossima partita. Se noi guardiamo la classifica prima della partita non andiamo da nessuna parte».