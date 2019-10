Conferenza stampa Thiago Motta: «Il Genoa farà una grande partita»

Conferenza stampa Thiago Motta: il tecnico del Genoa presenta la sfida di domani contro il Brescia tra le mura del “Ferraris”

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Genoa Thiago Motta presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Brescia, all’esordio assoluto sulla panchina rossoblù: «Sono convinto che domani faremo una grande partita. Mi aspetto una partita difficile, entrambe vogliono vincere. Dal primo all’ultimo minuto il Genoa dimostrerà di essere squadra. È una gara importante, possiamo fare bene».

SULLE SENSAZIONI – «Mi sento meglio, ho iniziato a conoscere i calciatori e sono contento. Ho buonissime sensazioni. In allenamento ho visto che i giocatori si sono impegnati, la disponibilità è stata enorme».

SULLA SQUADRA – «Possiamo insegnare qualsiasi cosa ai giocatori, ma conta ciò che hanno in testa. Loro devono imparare a lottare fino alla fine, dimostrando sempre di voler fare una grande prestazione. Per me questa è la cosa più importante».

SU ANDREAZZOLI – «Non interessa ciò che è stato, a me interessa il presente. Non voglio parlare del vecchio allenatore, porto rispetto per un collega che ha svolto il proprio lavoro nel miglior modo possibile».

SUI TIFOSI – «Ho pensato alla protesta dei tifosi. È difficile per me giudicare ciò che è successo, io posso solamente chiedere ai miei calciatori di uscire da questa situazione per il bene del Genoa. Dobbiamo avere la positività di tutti, chiedo ai tifosi di starci vicino».

SU GUMUS – «L’ho visto bene, nel pomeriggio deciderò chi sarà tra i convocati. Lui si è allenato bene come tutti gli altri».

SUL PARAGONE CON GLI ALTRI TECNICI – «Ancelotti o van Gaal? Io sono io, Thiago Motta».