Conferenza stampa Toloi: «Olympiacos avversario di prestigio, vogliamo far bene»

Il capitano dell’Atalanta Toloi ha parlato alla vigilia della partita contro l’Olympiacos

Rafael Toloi, difensore e capitano dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro l’Olympiacos.

OLYMPIACOS – «È una partita di prestigio, per noi è tanta roba, io come giocatore non essendo così giovane volevo giocarle tutti gli anni queste competizioni. Il mio pensiero, come quello dei miei compagni, è fare bene».

MOMENTO – «La settimana scorsa non è stata la settimana che volevamo, con Juventus e Fiorentina abbiamo fatto grandi prestazioni, ma se non arrivano i risultati ti brucia un po’. Abbiamo voglia di fare bene partendo già dal match di domani sera. Nelle ultime due partite abbiamo giocato bene, la Fiorentina ha segnato su due rigori, poi il terzo è arrivato su una palla lunga. La Juventus ha segnato su corner, in pieno recupero. Dobbiamo difendere meglio nel finale, dobbiamo avere maggior concentrazione».