Conferenza stampa Tudor: «Sarà una gara importante contro una squadra di qualità, dovremo dare il nostro meglio. Elkann vicino a noi? È una presenza costante, bella e importante»

Conferenza stampa Tudor pre Juve-Wydad: «Sarà una gara importante contro una squadra di qualità, dovremo dare il nostro meglio. Su Elkann…»

La Juventus si prepara ad affrontare la sua seconda sfida nel Mondiale per Club, dove incontrerà il Wydad Casablanca. In vista dell’incontro, il tecnico bianconero Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, presentando l’importante appuntamento e condividendo le sue impressioni sulla partita in arrivo.

WYDAD – «Sarà un avversario diverso, si gioca a un orario diverso. L’abbiamo preparata al massimo, come sempre. Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti. Il caldo? Ci sarà da prepararsi per fronteggiarlo, ma ci sarà per entrambe le squadre e poi andrà dimenticato, per concentrarci su quello che dobbiamo fare noi. Il Wydad contro il City nel primo tempo poteva fare due gol, ogni partita è una partita a sé. È impossibile fare paragoni tra una partita e l’altra, ogni gara ha la sua particolarità».

CARICA – «Non vedo stanchezza nella squadra, vedo solo entusiasmo e grande piacere di giocare insieme. La partita contro l’Al-Ain l’hanno approcciata come piace a me, anche grazie al lavoro che stiamo facendo. Sono felice, con la squadra mi sono trovato bene dal primo giorno e sento una bella energia intorno a noi, anche nel club. Spero si possano fare grandi cose insieme, perché la storia di questo club è fare grandi cose. John Elkann vicino a noi? È una presenza costante, bella e importante. Se posso permettermi, fa percepire la sua presenza anche con i modi giusti e con le parole giuste. Mi è piaciuto molto come ha parlato ai giocatori a Torino. C’è grande energia da parte sua, i giocatori l’hanno percepita e l’hanno presa come ulteriore motivazione. Dopo la partita era contento della prestazione e dell’energia vista in campo».

