Conferenza stampa Zagaritis: «Jordi Alba il mio modello»

Il nuovo acquisto del Parma Vasilios Zagaritis si è presentato in conferenza stampa

Vasilios Zagaritis, nuovo acquisto terzino del Parma acquistato Panathinaikos, si è presentato in conferenza stampa.

MODELLO – «Posso nominare due calciatori, Seedorf e Jordi Alba che gioca nella mia posizione e l’ho preso come modello per migliorarmi».

PARMA – «Sono molto felice di essere qui, sono pronto a dare il 100% in campo. La squadra è molto forte, con grandi qualità e penso di poterla migliorare, possiamo lottare per restare in Serie A. Quando il Parma ti vuole, una squadra che ha vinto molto, non c’è tanto da pensarci. Anche la tifoseria è simile ai greci».