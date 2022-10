Conferenza stampa Zanetti: «Con il Monza dobbiamo ritrovare il nostro gioco»

Conferenza stampa Zanetti, il tecnico dell’Empoli ha parlato alla vigilia del match contro il Monza: le dichiarazioni

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Monza.

POST TORINO – «È innegabile che non siamo stati i soliti, forse è stata la prima volta in cui non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Abbiamo analizzato la partita e ci sono anche cose che hanno secondo me un valore. Forse la vittoria non sarebbe stata giusta, perchè è bene dire che siamo stati poco maliziosi nel finale. Ma con i ragazzi non ho voluto calcare la mano perché all’interno di un campionato queste gare possono capitare. La gara è archiviata, domani dobbiamo tornare a riproporre il nostro calcio».

MONZA – «La gara è difficile, hanno numeri al top attualmente. Bisogna dare atto che affronteremo una squadra che ha numeri di alta classifica. Nonostante il difficile avvio hanno una squadra con giocatori importanti, con dei singoli molto forti. Noi siamo alla ricerca di una vittoria che vogliamo tanto».