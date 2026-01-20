Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

(Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Domani torna la Champions League della Juve, attesa alle 21:00 dalla sfida contro il Benfica all’Allianz Stadium.

Thuram parla in conferenza stampa alle 16:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

PUO’ ESSER SCONTRO DIRETTO E CHE PARTITA VIA ASPETTATE – «Partita importante domani, noi qui giochiamo sempre per vincere. Guardiamo partita in partita. Domani sì è molto importante».

CAMBIO STILE DI GIOCO CON SPALLETTI – «Il mio modo di giocare è un po’ cambiato, mister e staff mi fanno capire che posso fare gol. Fare gol per me è importante e per la squadra».

IN COSA TI HA CAMBIATO LA JUVE – «Mi ha cambiato tanto perchè prima di arrivare qui ero giovane, andavo solo ad allenarmi. Qui alla Juve ogni giorno è importante, ogni minuto, ogni video e tutto quello che fai in vita tua come mangiare, dormire e bere bene ti cambia. In questo la Juve ti cambia».

CAGLIARI – «Quando sei giocatore vuoi sempre giocare, ma abbiamo tanti talenti. Quando sono in panchina provo ad aiutare la squadra dalla panchina».

PIU’ FORTI DEL PASSATO – «Ci sentiamo più forte, ma si vede quando giochiamo e se vinci ti aiuta ecco. E’ normale».

PRESTAZIONE CAGLIARI – «Ho visto dalla panchina ho visto che siamo forti e che giochiamo bene a calcio. Non siamo riusciti a portarla a casa, dopo la partita noi pensiamo alla prossima, guardiamo cosa ha funzionato e cosa no e pensiamo alla prossima».

NAZIONALE – «Provo a non pensare troppo al Mondiale e di crescere con la squadra e vincere. Poi con la Nazionale vediamo a fine stagione».

MIRETTI E ADZIC – «Sono due giocatori di talento, si vede quando giocano. Miretti lavora tanto e per migliorare. Adzic ha anche molto talento, si allena bene. Non do nessun consiglio, conoscono la strada giusta per arrivare».

CALCIO SPALLETTI – «Il calcio del mister è un calcio che a noi piace.».

TIRO DA FUORI – «Non è una cosa che mi chiede il mister, mi chiede di essere un giocatore intelligente tatticamente. Anticipi e migliorare».

