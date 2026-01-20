Connect with us

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «Partita importante domani, qui giochiamo sempre per vincere. Ecco cosa mi chiede Spalletti»

3 ore ago

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

(Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Domani torna la Champions League della Juve, attesa alle 21:00 dalla sfida contro il Benfica all’Allianz Stadium. 

Thuram parla in conferenza stampa alle 16:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

PUO’ ESSER SCONTRO DIRETTO E CHE PARTITA VIA ASPETTATE – «Partita importante domani, noi qui giochiamo sempre per vincere. Guardiamo partita in partita. Domani sì è molto importante».

CAMBIO STILE DI GIOCO CON SPALLETTI – «Il mio modo di giocare è un po’ cambiato, mister e staff mi fanno capire che posso fare gol. Fare gol per me è importante e per la squadra».

IN COSA TI HA CAMBIATO LA JUVE – «Mi ha cambiato tanto perchè prima di arrivare qui ero giovane, andavo solo ad allenarmi. Qui alla Juve ogni giorno è importante, ogni minuto, ogni video e tutto quello che fai in vita tua come mangiare, dormire e bere bene ti cambia. In questo la Juve ti cambia».

CAGLIARI – «Quando sei giocatore vuoi sempre giocare, ma abbiamo tanti talenti. Quando sono in panchina provo ad aiutare la squadra dalla panchina».

PIU’ FORTI DEL PASSATO  «Ci sentiamo più forte, ma si vede quando giochiamo e se vinci ti aiuta ecco. E’ normale».

PRESTAZIONE CAGLIARI – «Ho visto dalla panchina ho visto che siamo forti e che giochiamo bene a calcio. Non siamo riusciti a portarla a casa, dopo la partita noi pensiamo alla prossima, guardiamo cosa ha funzionato e cosa no e pensiamo alla prossima».

NAZIONALE – «Provo a non pensare troppo al Mondiale e di crescere con la squadra e vincere. Poi con la Nazionale vediamo a fine stagione».

MIRETTI E ADZIC  «Sono due giocatori di talento, si vede quando giocano. Miretti lavora tanto e per migliorare. Adzic ha anche molto talento, si allena bene. Non do nessun consiglio, conoscono la strada giusta per arrivare».

CALCIO SPALLETTI  «Il calcio del mister è un calcio che a noi piace.».

TIRO DA FUORI – «Non è una cosa che mi chiede il mister, mi chiede di essere un giocatore intelligente tatticamente. Anticipi e migliorare».

