Conte annuncia: «Blocco totale e chiusura scuole saranno prorogati»

Il Premier Conte: «Blocco totale e chiusura scuole saranno prorogati». Le parole del Presidente del Consiglio

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera della proroga del blocco totale e della chiusura delle scuole. Le sue parole.

«Blocco totale e chiusura delle scuole saranno prorogati. Abbiamo evitato il collasso e le misure restrittive stanno funzionando. È ovvio che quando il contagio comincerà a decrescere non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non possiamo dire di più, ma è ragionevole pensare che i provvedimenti presi saranno prorogati. Serve buon senso, sono d’accordo con chi ha chiuso ville e parchi. Al momento, comunque, non sono previste ulteriori misure restrittive, ma se i divieti vengono violati dovremo muoverci. Sarà determinante il parere degli scienziati, ai quali abbiamo in una certa misura doverosamente ceduto il passo».