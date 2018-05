Conte resta al Chelsea? «Ho un contratto. Mancini ct? Grande esperienza»

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa in merito ai rumors di calciomercato che lo vorrebbero lontano dal Chelsea

Antonio Conte non si schioda di un millimetro dalla posizione tenuta nel corso della stagione corrente. Il tecnico del Chelsea conferma nuovamente di essere legato ai Blues fino al 2019. Per la stampa inglese il suo futuro a Londra è in bilico, ma tutto dipenderà dalla prossima qualificazione in Champions League e dalla finale di FA Cup. Interpellato quest’oggi in conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato così in merito alle voci su un suo possibile oddio: «Chiedete la mia opinione sin dalla prima partita ed è strano sentirsi fare per una stagione intera la stessa domanda ad ogni conferenza stampa».

Prosegue Conte: «E la mia risposta a questa domanda è sempre la stessa: ho un contratto con il Chelsea e sto facendo il mio lavoro ogni giorno. Il nostro obiettivo è quello di finire la stagione nel migliore dei modi e cercare di lottare per un posto in Champions. Non sarà facile ma ci proveremo, vogliamo dare una nostra gioia ai tifosi in finale di FA Cup. Liverpool? Ci servono i tre punti, dovremo fare attenzione e la prima gara contro la Roma ha dimostrato che se concedi troppi spazi ai Reds dietro la linea difensiva sono molto pericolosi e puoi avere tanti problemi. Salah lo conoscevo dopo averlo affrontato in Italia, sta disputando una stagione fantastica ed era difficile prevedere un’annata dal genere». Conclusione, infine, sul prossimo CT della Nazionale: «Mancini? Per adesso solo voci, la scorsa settimana si parlava di Ancelotti. Sono due grandi allenatori con esperienza, vedremo cosa succederà».