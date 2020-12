Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria sul campo del Verona. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

SULLA GARA – «La notizia migliore è sicuramente di aver visto una squadra tosta e determinata. Non era facile vincere qui a Verona. Mi porto dietro questa sensazione, la prova da parte di tutta la squadra che voleva con determinazione questa vittoria. Siamo stati bravi anche a ricominciare dopo il gol dell’1-1».

FUORI DALL’EUROPA – «Non si gioca più sereni dopo questo, rimane una ferita che brucia ancora e deve continuare a bruciare a tutti. Testa a testa col Milan? Pensiamo a noi, cerchiamo di fare il nostro meglio. E’ un campionato più equilibrato, sarà molto difficile».

MERCATO – «A me non spetta chiedere ma fare delle valutazioni come le ho fatte quest’estate. Poi il club in base a quelle che sono le possibilità valuta il da farsi. Spesso e volentieri le mie valutazioni concordano con quelle dei dirigenti».

COSA MANCA PER VINCERE – «Noi comunque dovremo lottare per provare a farlo. La storia dell’Inter è questa, lottare fino alla fine. Ne vince una sola, noi dobbiamo lottare. Chiudere l’anno in testa? Importante che siamo nelle posizione alte. Sicuramente ci deve dare convinzione e morale, questa è la strada. Il campionato italiano è molto difficile, si possono perdere punti contro chiunque».