Conte: «L’OMS ci addita come esempio in tutto il mondo»

Il Premier Conte interviene ancora una volta per parlare dell’emergenza Coronavirus in Italia. Le parole del Presidente del Consiglio

Intervenuto durante lo Speciale Tg 5, il presidente del Consiglio Conte ha parlato ancora una volta dell’emergenza Coronavirus.

«Ragionevolmente non è una soluzione per i prossimi giorni ma noi confidiamo che non lo sia neppure dei prossimi mesi. Ci atteniamo all’andamento dello studio epidemiologico, seguiamo sempre le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico. Tempi di risposta? Lascio che risponda l’Organizzazione mondiale della sanità che ha ci ha additato e continua ad additarci come esempio in tutto il mondo per una reazione efficace, efficiente e tempestiva».