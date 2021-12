Conte: «Inter? Hanno posto le basi per qualcosa di importante. Magari tornerò in Serie A e...»

Antonio Conte ha parlato anche di Serie A e di Inter nel post partita di Tottenham-Crystal Palace:le sue dichiarazioni

INTER – «La continuità dell’Inter fa piacere, perchè è continuità del lavoro che è iniziato, adesso stanno continuando a farlo in maniera egregia adesso c’è solo da complimentarsi. Hanno posto le basi per creare qualcosa di importante e stare lì per tanti anni, adesso tocca agli altri inseguire. Magari poi tornerò un giorno per provare a ribaltare i pronostici».