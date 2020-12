Conte: «Sul palo siamo stati fortunati ma queste vittorie ti fanno crescere mentalmente»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter

MATCH – «Non era assolutamente un match facile, il Napoli è un’ottima squadra. È stata una partita molto tattica, non è stato un match bellissimo. Sono punti importanti perchè con un’antagonista come il Napoli valgono sempre il doppio».

FINALE SOFFERTO – «È inevitabile che la squadra sentisse l’importante e il peso della partita. Sapevamo che vincerla non sarebbe stata facile, alla fine è venuto il braccino del tennista. Penso che portare a casa questo tipo di partite sia importante per fare uno step di crescita a livello mentale. Preferiremmo soffrire non tanto ma vincere partite così con squadre forti, per me è un buon segnale».

NAPOLI – «Son partite che sono difficili, la puoi vincere ma al tempo stesso la puoi perdere. Il Napoli è un’ottima squadra con un ottimo allenatore. Gattuso ha detto bene che noi l’abbiamo imbruttita, c’era molto rispetto. È stata una partita tattica, eravamo abbastanza preparati, sia noi che loro, una strategia per rendere sterili gli attacchi. Solo verso la fine si è creato qualcosa, come ha detto Giancarlo sono partite che devi vincere».

STRATEGIA – «La strategia loro era quella di abbassarsi e coprire tutti gli spazi nella propria metà campo. Noi nel primo tempo abbiamo provato a prenderli abbastanza alti ma loro sono stati bravi ad uscire con delle giocate preparate. Zielinski ci ha messo in difficoltà dietro a Brozovic, alla fine questo tipo di situazioni ha pagato. Sul palo siamo stati fortunati».