Conte Juve, il tecnico alla resa dei conti con De Laurentiis: a Ischia il vertice decisivo, i bianconeri non mollano la presa

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, primo nome nella lista della Juve per quanto riguarda la panchina della prossima stagione ma ancora legato al Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il tecnico è arrivato alla resa dei conti con De Laurentiis. È possibile che in queste ore vada in scena un incontro a Ischia per decidere cosa fare in futuro: il richiamo di Torino per Conte è sempre più pressante, ADL potrebbe anche lasciarlo andare.