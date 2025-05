Conte Napoli, il retroscena svelato da Pedullà induce a questo grande colpo di scena! Cosa è successo? - Calcio News 24

Conte Napoli, Pedullà svela sul futuro dell’allenatore nonostante lo Scudetto sia veramente ad un passo. Ecco l’indiscrezione

Alfredo Pedullà noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha voluto parlare dell’allenatore Antonio Conte del Napoli accostato alla Juve.

CONTE NAPOLI – «Dobbiamo prestare attenzione ai prossimi dialoghi tra Juventus e Napoli, che secondo me non tarderanno ad arrivare, seppur in forma piuttosto generalizzata. Il Napoli, infatti, sta portando avanti un mercato indipendente da Conte: l’ho sottolineato più volte, citando anche dei nomi, e spiegando come la società stia operando a prescindere dalla presenza dell’allenatore in panchina. Una presenza tutt’altro che scontata, del resto: sono state proprio le sue dichiarazioni a lasciare il segno, alimentando dubbi e riflessioni».