Conte, Scudetto e addio? Rapporti ai minimi termini con De Laurentiis; la Juve rimane alla finestra

Napoli, i dubbi sul futuro di Antonio Conte: addio dopo la sfida contro il Cagliari di venerdì? I retroscena sul rapporto con ADL

A Napoli, oltre alla febbre per un possibile secondo scudetto in tre anni, aleggia un’altra domanda cruciale: Antonio Conte resterà o se ne andrà? Ufficialmente, il tecnico è legato al club fino al 2027 e non sono arrivate conferme di un addio imminente. Tuttavia come riportato da Tuttosport, le voci interne raccontano una realtà diversa, fatta di distanze sempre più evidenti tra l’allenatore e la dirigenza. Dopo un mercato invernale deludente, segnato dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG, ci sarebbe stato un colloquio chiarificatore – e forse conclusivo – tra Conte e De Laurentiis, con un addio mai dichiarato ma sostanzialmente consumato. Da allora, i rapporti si sarebbero limitati alla gestione ordinaria, mentre le scelte di mercato in vista della prossima stagione (nomi come De Bruyne, Chiesa, David) sembrano provenire direttamente dal DS Manna, non da Conte.

Intanto, altre squadre stanno monitorando la situazione: su tutte la Juve, che sogna un clamoroso ritorno dell’uomo che l’aveva riportata al vertice e che aveva lasciato bruscamente nel 2014. A Napoli, invece, si evita il tema: nello spogliatoio regna un silenzio rispettoso, ma anche una malinconia palpabile, perché nessuno sa se Conte guiderà ancora la squadra. La sfida decisiva contro il Cagliari – già salvo ma con tanti ex azzurri in campo – si giocherà in un Maradona stracolmo e ribollente, con biglietti esauriti anche nel settore ospiti, concesso ai tifosi partenopei vista l’assenza dei sostenitori sardi. La Lega ha preparato tutto per una festa scudetto a Napoli, ma se servirà uno spareggio, tutto verrà rinviato. La squadra spera di vincere, anche per regalare a Conte un titolo che potrebbe convincerlo, forse, a restare.