Conte: «Non firmo per il pari. Sanchez? Non so ancora se giocherà»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa di vigilia del match contro il Real Madrid. Le sue parole.

MATCH – «È una partita del gruppo eliminatorio, sicuramente importante sia per noi che per il Real. Tutte e due le squadre ambiscono ad andare avanti in questa competizione, affrontiamo una squadra attrezzata a vincere questa competizione. Veniamo qui a giocarci la nostra partita con le nostre armi, dando seguito alle buone prestazioni che stiamo facendo».

PAREGGIO – «Non firmo per il pari. Penso sia molto importante dimostrare in casa del Real Madrid di avere una nostra fisionomia e idea. Vogliamo giocarci le nostre carte e alla fine vinca il migliore».

ZIDANE – «Zidane allenatore? È difficile rispondere. Io da calciatore ho sempre pensato al dopo, non so se anche Zizou. È stato un piacere giocare e correre a fianco a Zidane, come persona è eccezionale. In allenamento ai tempi di Lippi si lavorava tantissimo, era sempre il primo, faticava tantissimo. C’è solo da parlare bene di Zizou»

SANCHEZ – «Giocherà Sanchez? Non posso dirlo, Sanchez è tornato oggi per la prima volta a fare l’allenamento quindi fate voi le conclusioni».