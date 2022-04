Conte positivo al Covid-19: il tecnico del Tottenham in isolamento. Ma il tecnico degli Spurs sarebbe già prossimo al rientro

Antonio Conte è risultato positivo al Covid ma sarebbe già prossimo al rientro.

Nonostante la positività sia stata attestata nello scorso weekend, il Tottenham prevede che l’ex allenatore dell’Inter possa tornare in panchina per la sfida col, valevole per la trentatreesima giornata di Premier League.