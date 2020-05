Conte ridisegna l’Inter: i nomi chiave per la ripresa della Serie A

Conte studia le soluzioni per la ripresa della Serie A: Barella e Sensi a centrocampo, dietro i pilastri Skriniar e de Vrij

L’Inter si prepara al rush finale della stagione 2019/20, che probabilmente confermerà l’addio allo Scudetto almeno per quest’anno. Il tecnico Antonio Conte, però, non vuole darsi per vinto e studia nuove soluzioni che possano rimettere in carreggiata i nerazzurri e riaprire i giochi.

Si parte dai pilastri difensivi Milan Skriniar e Stefan de Vrij che non danno preoccupazioni circa la loro condizione fisica. Salendo troviamo Nicolò Barella e Stefano Sensi, i due piccoletti che daranno rapidità e idee al centrocampo. In attacco, inutile sottolineare la presenza fissa di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.