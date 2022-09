Conte: «Serata speciale, Richarlison voleva la Champions»

Le parole di Conte dopo la vittoria del Tottenham in Champions: «Quando c’è stima e rispetto con i giocatori sei sempre obiettivo»

Antonio Conte ha commentato la vittoria del Tottenham sul Marsiglia al debutto in Champions League. Di seguito le sue parole.

SQUADRA – «Prima della partita abbiamo parlato con i giocatori per dire che sappiamo molto bene cosa abbiamo fatto la scorsa stagione, il grande lavoro e i sacrifici per avere notti come questa. Penso che abbiamo sentito un po’ di pressione in questa competizione, ma alla fine dobbiamo essere contenti».

RICHARLISON – «Ricordo molto bene quando Richarlison ha firmato per noi e ha detto che non vedeva l’ora di giocare in Champions League e di ascoltare la musica. Un giocatore che dice queste parole vuol dire che ha grande voglia e grande volontà. Queste serate sono molto speciali».

RAPPORTO CON I GIOCATORI – «Quando c’è stima e rispetto con i giocatori sei sempre obiettivo. Devi dire loro la verità, anche se brutta. Quando ero calciatore mi dava fastidio la bugia, pure se bella. Il mio rapporto è forte, la verità crea stima e rispetto da ambedue le parti. Poi devi prendere decisioni e scelte, ma questo aiuta».