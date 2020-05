Conte: «Sul vaccino anti Coronavirus nessuno resti indietro»

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha parlato durante 73ª Assemblea Generale dell’OMS. Le sue parole

Durante la 73ª Assemblea Generale dell’OMS, è intervenuto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.com.

EMERGENZA – «Questo virus ha cambiato le nostre vite. A marzo dovevamo prendere misure drastiche per contenere la diffusione del virus e dopo due mesi i dati epidemiologici sono incoraggianti e confermano che i nostri sforzi e sacrifici hanno dato i loro frutti».

FASE 2 – «Ma manteniamo rigorose misure di sicurezza per e continuiamo a rafforzare la nostra infrastruttura sanitaria. Stiamo entrando nella ‘Fase 2’ con moderato ottimismo e senso di responsabilità».

VACCINI – «L’Italia vuole rafforzare il ruolo dell’Oms e sul vaccino nessuno resti indietro. Sin dalla prima richiesta italiana di un’alleanza internazionale per combattere il COVID-19, insieme all’OMS, abbiamo lanciato l’ACT Tools Accelerator, una piattaforma globale per accelerare gli sforzi per un vaccino, strumenti terapeutici e diagnostici e garantire un accesso universale ed equo a questi trattamenti salvavita. Non dovremmo lasciarci nessuno alle spalle».