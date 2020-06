Conte sulla classifica: «Gli altri possono sbagliare. Noi no» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato della classifica e dei sogni scudetto dopo la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Le sue parole

Antonio Conte ha parlato della classifica e dei sogni scudetto nerazzurri dopo la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico nerazzurro.

«Sicuramente non ci sarà spazio per sbagliare mentre Juventus e Lazio, che ci stanno davanti, hanno la possibilità di sbagliare. Noi non possiamo farlo e per questo motivo dobbiamo trovare un approccio, una cattiveria sotto porta e quando abbiamo le occasioni chiudere le partite. Anche perchè durante una partita se sei tranquillo riposi con la palla e non devi arrivare fino al 95′ con l’ansia che ti possano segnare»