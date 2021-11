Conte Tottenham, Paratici: «Il suo curriculum parla da sé»

L’a.d. del Tottenham Fabio Paratici ha parlato dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs

Fabio Paratici, amministratore delegato del Tottenham, al sito ufficiale del club londinese ha parlato dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs.

ESPERIENZA E TROFEI – «Siamo lieti di accogliere Antonio nel Club. Il suo curriculum parla da sé, con una vasta esperienza e trofei sia in Italia che in Inghilterra. Conosco in prima persona le qualità che Antonio può portarci, avendo lavorato con lui alla Juventus, e non vedo l’ora di vedere il suo lavoro con il nostro talentuoso gruppo di giocatori».