Conte: «Tutti in discussione, io per primo» – VIDEO

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta contro il Bologna.

«Per noi questo è il primo anno di lavoro. Ho dovuto comunque prendere una situazione pre confezionata. Con tante situazioni che c’erano e sui cui vogliamo lavorare e migliorare. È giusto metterci tutti in discussione, io per primo. Sono stato chiamato qui per un progetto vincente e portare l’Inter a vincere. Da qui alla fine dobbiamo dimostrare di dimostrare questa squadra».