Conti pentito: «Andare dall'Atalanta fu un grande errore. Mi ritiro dal calcio giocato, e su Gasperini...» - Calcio News 24

L’ex esterno dell’Atalanta Andrea Conti tra il suo ritiro e il rammarico di essere andato via da Bergamo. Le parole

A Gazzetta.it, l’ex esterno dell’Atalanta Andrea Conti è ritornato sul suo addio a Bergamo. Nel mezzo anche il suo ritiro a 31 anni.

LE PAROLE – «Non so ancora cosa farò, forse rimarrò nel calcio, magari da allenatore. Oggi provo solo ad accettare che è finita e non è semplice. Rimpianti? Impossibile non averne. Penso ogni giorno a come sarebbe stato senza quegli infortuni. Vedo gli altri giocare e mi chiedo: perché loro sì e io no? Non troverò mai una risposta. Gasp è il miglior allenatore con cui abbia lavorato, senza dubbio. È uno che in settimana ti massacra, ti sfinisce fisicamente, ma poi la domenica vedi i risultati sul campo. Ti senti invincibile, capisci tutto al volo. Lui non ha bisogno di troppe parole, sa farti capire ciò che vuole. Forse l’errore più grande è stato andarmene dall’Atalanta. Quando lasci Bergamo, spesso accade qualcosa, perdi quella spinta straordinaria che Gasperini riesce a darti. In altri club il lavoro è differente, le aspettative altissime, la pressione enorme. Tanti ex compagni si sono trovati male dopo il trasferimento, e oggi capisco perché».