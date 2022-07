Contini-Sampdoria, ultimatum al Napoli. Il punto sul portiere

Calciomercato Sampdoria: ultimatum al Napoli per Contini. L’accordo c’è, ma il club azzurro prende tempo

La Sampdoria è in attesa di novità per quanto riguarda Nikita Contini. Il portiere classe ’96 è in procinto di trasferirsi in blucerchiato per sostituire Wladimiro Falcone, ma nei giorni scorsi il Napoli ha preso tempo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vuole prima capire quale sarà il futuro di Alex Meret.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, l’accordo tra le società è già stato raggiunto e manca soltanto il via libera da parte dei partenopei. Qualora la trattativa non dovesse sbloccarsi nel weekend, la Sampdoria sarebbe pronta a valutare altri profili per la porta.