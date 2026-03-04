Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Serie A
Dal duetto tra Spalletti e Da Vinci all’esonero di Filipe Luis fino al toccante omaggio ad Astori: le contro pagelle di Andrea Bargione – VIDEO
Settimana surreale nel calcio globale, tra episodi grotteschi, lampi di genialità e gesti da standing ovation: le contro‑pagelle di Andrea Bargione raccontano il meglio e il peggio degli ultimi sette giorni.
- Il caso in Tunisia – Voto 3 Programmare una partita alle 13 in pieno Ramadan per la mancanza di impianti di illuminazione negli stadi scatena polemiche e lascia più di un dubbio sulla gestione del calendario.
- Cavani al Boca – Voto 4 Tra fischi della Bombonera e problemi fisici l’avventura non decolla nonostante un contratto fino al 2026 e resta il dilemma tra ritiro e nuova esperienza… Difficile capire come si possa fischiare Cavani. Tornerà in Italia?
- Flamengo e Filipe Luis – Voto 5 Esonero lampo poche ore dopo un clamoroso 8-0 ma i soli quattro punti nelle prime tre partite pesano più della goleada.
- Spalletti show – Voto 6 Francesco Da Vinc, figlio di Sal Da Vinci pubblica un video con Luciano Spalletti che canta e balla divertito la hit del momento ‘Per sempre sì’ mostrando un lato leggero e inatteso dell’allenatore.
- Genialata mancata a Malta – Voto 7 L’attaccante degli Hibernians segna in rovesciata si toglie la maglia dimenticando il giallo e prova a dire che voleva solo togliere il Gps ma l’arbitro non ci casca ed è espulso.
- Szczesny in famiglia – Voto 8 A Barcellona sfida padre-figlio sotto gli occhi di Flick con il piccolo che mostra talento ma non certo da portiere…
- Sydney Sweeney sorpresa calcistica – Voto 9 Dopo Sporting–Estoril l’attrice scende in campo stupendo tutti con palleggi perfetti ed esultanza alla Bruno Fernandes.
- Ricordo di Astori – Voto 10 Udinese–Fiorentina si apre con un momento intenso dedicato a Davide Astori a otto anni dalla scomparsa e con screening cardiologici gratuiti per i tifosi al Bluenergy Stadium iniziativa splendida e significativa.