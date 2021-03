Convocati Atalanta, la lista dei giocatori scelti per affrontare il Real Madrid

Ecco la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida in programma domani contro il Real Madrid valevole la qualificazione ai quarti di Champions League.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Mæhle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi

Centrocampisti: De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

📋 Questi i nerazzurri a disposizione per #RealMadridAtalanta!

👊 Here is our squad to face @realmadrid!#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/E4F7cX9H7X

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 15, 2021