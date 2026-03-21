Atalanta News
Convocati Atalanta per il Verona, l’elenco completo di Palladino: la scelta su Raspadori
Convocati Atalanta per il Verona, l’elenco completo di Palladino: la scelta definitiva su Raspadori! Ecco i calciatori a disposizione per la Dea
Tra le partite di domani c’è Atalanta Hellas Verona, e il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, ha diramato la propria lista dei convocati per la sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.
L’Atalanta di Raffaele Palladino si prepara ad affrontare l’Hellas Verona il 22 marzo alle ore 15.00 al Gewiss Stadium. Dopo la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Bayern Monaco, con un pesante passivo di 10-2, i nerazzurri sono determinati a tornare alla vittoria, che manca dal 25 febbraio contro il Borussia Dortmund. Tuttavia, l’Atalanta dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca, attaccante che ha riportato una lesione all’adduttore destro e salterà anche i playoff Mondiali con la Nazionale. Nonostante ciò, il tecnico Palladino potrà contare su Giovanni Raspadori, pronto a dare il suo contributo in attacco.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi;
Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta;
Centrocampisti: De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski; Attaccanti: De Ketelaere, K.Sulemana, Krstovic, Raspadori.