Convocati Barcellona, Xavi chiama Bellerin e Alonso contro il Cadice

Convocati Barcellona, Xavi chiama per la prima volta Bellerin e Alonso: entrambi sono a disposizione contro il Cadice

Xavi ha diramato la lista dei convocati del Barcellona per il match in casa del Cadice. Prima volta per i neo arrivi Bellerin e Alonso.

PORTIERI: Ter Stegen, Inaki Pena, Arnau Tenas.

DIFENSORI: Bellerín, Piqué, Araujo, Christensen, Alonso, Koundé, Balde, Jordi Alba, Eric Garcia.

CENTROCAMPISTI: Busquets, Pedri, Kessié, de Jong, Gavi, Pablo Torre.

ATTACCANTI: Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Depay, Raphinha.