Convocati Fiorentina: importante recupero per Palladino in vista del Cagliari

Convocati Fiorentina, quasi tutti a disposizione per Palladino in vista della sfida contro il Cagliari: un solo assente

La Fiorentina è pronta a far visita al Cagliari nella sfida in programma domani, con il gruppo al completo ad eccezione dell’infortunato Colpani, ancora ai box. Tra i convocati di mister Palladino spicca la presenza di David De Gea, recuperato e regolarmente in lista. La squadra viola viaggia dunque in Sardegna con tutti gli effettivi disponibili per affrontare i rossoblù di Nicola. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Pablo Mari, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo