Convocati Genoa per il Napoli: Ballardini ne chiama 23

Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli: ecco l’elenco dei calciatori a disposizione del tecnico

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli. Ballardini chiama 23 giocatori per la sfida che può essere una rivincita per il Genoa dopo il 6-0 dell’andata. Dopo la gara, poi, anche la notizia dello scoppio di un focolaio Covid in casa Genoa.

Gara in qualche modo maledetta per le notizie delle ultime ore, con la positività di Koulibaly e Ghoulam (QUI I CONVOCATI).