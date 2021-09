Convocati Genoa per la sfida al Verona: la lista di Ballardini

Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Verona: la lista di Ballardini

Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Verona. Ancora out Felipe Caicedo, come aveva annunciato il tecnico in conferenza stampa.

Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu.

Difensori: Bani, Biraschi, Cambiaso, Criscito, Ghiglione, Maksimovic, Sabelli, Vanheusden, Vasquez.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Fares, Hernani, Melegoni, Rovella, Toure.

Attaccanti: Bianchi, Destro, Ekuban, Kallon, Pandev.