Convocati Inter Torino: due assenti per Longo

Convocati Inter Torino: le scelte dell’allenatore Moreno Longo per la sfida di Serie A contro i nerazzurri di Antonio Conte

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida in casa dell’Inter, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A. Assenti l’infortunato Baselli e lo squalificato Zaza.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi.