Juventus News
Convocati Juve verso la Roma: quattro assenze pesanti nella lista del tecnico Spalletti. I dettagli
Convocati Juve in vista della partita contro la Roma: Spalletti ne perde quattro per il big match dell’Olimpico, i dettagli
La Juventus arriva alla sfida dell’Olimpico con un carico di significato che va oltre i tre punti. La trasferta contro la Roma rappresenta uno snodo cruciale nella corsa ai piani alti della classifica, e l’attesa, ormai esaurita, è stata accompagnata dalla pubblicazione dell’elenco dei convocati: un quadro che conferma sia le certezze del gruppo sia alcune assenze pesanti già temute nei giorni scorsi.
Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida alla 27ª Giornata
Le assenze che pesano
Il dato più rilevante riguarda i quattro giocatori indisponibili, tutti elementi centrali nello scacchiere bianconero.
- Dusan Vlahovic e Arek Milik restano fuori per problemi fisici, privando l’attacco della sua coppia più esperta e strutturata.
- Holm non ha ancora completato il recupero dall’infortunio recente.
- Manuel Locatelli, pur partendo con la squadra, non potrà scendere in campo a causa della squalifica inflitta dal giudice sportivo.
Queste defezioni riducono le rotazioni a disposizione di Spalletti, ma il resto del gruppo ha risposto compatto alla chiamata, garantendo comunque alternative valide per costruire un piano gara competitivo.
Una prova di maturità
La Juventus è chiamata a una prestazione di carattere, in grado di compensare le assenze con organizzazione, intensità e spirito collettivo. Le buone sensazioni maturate negli allenamenti dovranno tradursi in solidità e lucidità nei momenti chiave, perché la corsa all’Europa non concede margini di errore, soprattutto negli scontri diretti.
La squadra è partita per la capitale con la consapevolezza che la sfida di questa sera può indirizzare la stagione. Ora che la lista dei convocati è ufficiale, resta solo il verdetto del campo a definire il peso reale di questa notte romana.
I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...