Convocati Juve verso la Roma: quattro assenze pesanti nella lista del tecnico Spalletti. I dettagli

Convocati Juve in vista della partita contro la Roma: Spalletti ne perde quattro per il big match dell’Olimpico, i dettagli

La Juventus arriva alla sfida dell’Olimpico con un carico di significato che va oltre i tre punti. La trasferta contro la Roma rappresenta uno snodo cruciale nella corsa ai piani alti della classifica, e l’attesa, ormai esaurita, è stata accompagnata dalla pubblicazione dell’elenco dei convocati: un quadro che conferma sia le certezze del gruppo sia alcune assenze pesanti già temute nei giorni scorsi.

Le assenze che pesano

Il dato più rilevante riguarda i quattro giocatori indisponibili, tutti elementi centrali nello scacchiere bianconero.

Dusan Vlahovic e Arek Milik restano fuori per problemi fisici, privando l’attacco della sua coppia più esperta e strutturata.

Holm non ha ancora completato il recupero dall'infortunio recente.

non ha ancora completato il recupero dall’infortunio recente. Manuel Locatelli, pur partendo con la squadra, non potrà scendere in campo a causa della squalifica inflitta dal giudice sportivo.

Queste defezioni riducono le rotazioni a disposizione di Spalletti, ma il resto del gruppo ha risposto compatto alla chiamata, garantendo comunque alternative valide per costruire un piano gara competitivo.

Una prova di maturità

La Juventus è chiamata a una prestazione di carattere, in grado di compensare le assenze con organizzazione, intensità e spirito collettivo. Le buone sensazioni maturate negli allenamenti dovranno tradursi in solidità e lucidità nei momenti chiave, perché la corsa all’Europa non concede margini di errore, soprattutto negli scontri diretti.

La squadra è partita per la capitale con la consapevolezza che la sfida di questa sera può indirizzare la stagione. Ora che la lista dei convocati è ufficiale, resta solo il verdetto del campo a definire il peso reale di questa notte romana.

I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal