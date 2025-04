Convocati Lazio, la lista completa di Baroni in vista della gara contro l’Atalanta. Ecco le scelte del tecnico

Convocati Lazio, a poche ore dalla partita di oggi contro l’Atalanta, Baroni ha reso nota la lista dei giocatori: le ultime

Alle 18 la Lazio torna in campo per affrontare una grande sfida contro l’Atalanta del tecnico Gasperini, in un vero e proprio spareggio per la Champions League della prossima stagione. Alla luce della sfida di oggi contro i nerazzurri, il tecnico Baroni, ha comunicato la lista dei convocati:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.