Convocati Lecce Fiorentina: sì a Falco e Lapadula, no Calderoni

Convocati Lecce Fiorentina: le scelte dell’allenatore giallorosso Fabio Liverani per il match di Serie A contro i viola

Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A. Ci sono Lapadula e Falco, out Calderoni.

Portieri: Gabriel, Vigorito, Sava.

Difensori: Radicchio, Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Rispoli, Colella, Dell’Orco.

Centrocampisti: Petriccione, Shakhov, Saponara, Maselli, Majer, Barak, Tachtsidis.

Attaccanti: Mancosu, Lapadula, Falco, Farias, Babacar, Rimoli.