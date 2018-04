Convocati Milan, la lista dei giocatori precettati da Gattuso per la trasferta di Serie A contro il Bologna. Rientro importante per il tridente offensivo rossonero

Convocati Milan: buone notizie per Gattuso da Calhanoglu. Il Milan vuole ritrovare la vittoria che le manca in campionato ormai dallo scorso 28 marzo. Quaranta giorni di digiuno dai tre punti per la formazione di Gennaro Gattuso, dapprima autrice di una rincorsa disperata verso i posti Champions e poi afflosciatasi in classifica e nei risultati. Il recente ko contro il Benevento in casa per 0-1 sembra essere l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’Europa League va conquistata sul campo e l’obiettivo è preparare la gara contro il Bologna in programma domani al Dall’Ara.

Gennaro Gattuso ha diramato pochi minuti fa la lista dei convocati per la trasferta di campionato contro il Bologna. Buone notizie per il tecnico italiano dal rientro nella lista di Hakan Calhanoglu, rientrato ufficialmente dopo l’infiammazione al ginocchio. Non ci saranno invece Biglia, Romagnoli e Conti. Aggregato alla prima squadra anche il giovane della Primavera, Emanuele Torrasi, centrocampista classe ’99.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (57)

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.