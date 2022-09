Convocati Napoli, la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match contro i Rangers Glasgow

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha emanato la lista dei convocati per il match di Champions di domani con i Rangers Glasgow.

Sfida rinviata di un giorno perchè, in Scozia, non si riuscivano a garantire le giuste misure di controlli di polizia per gli eventi legati ai funerali della regina Elisabetta.