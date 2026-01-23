Connect with us

Pisa News

Convocati Pisa per l’Inter, le scelte di Gilardino: quante assenze per i toscani! La lista completa

Published

2 ore ago

on

By

Gilardino Pisa Cremonese

Convocati Pisa per l’Inter, le scelte di Gilardino: quante assenze per i toscani! La lista completa dei calciatori a disposizione per stasera

Cresce l’attesa per l’anticipo della 22ª giornata di Serie A tra Inter e Pisa, in programma questa sera alle 20:45 nella splendida cornice di San Siro. I padroni di casa attendono gli ospiti in un match che si preannuncia in salita per Alberto Gilardino. Il tecnico dei toscani, ex bomber e oggi guida della compagine pisana, ha diramato la lista dei 24 convocati dovendo fare i conti con una vera e propria emergenza.

Spicca l’assenza dell’ultima ora del portiere titolare Adrian Semper, fermato da un’infiammazione al ginocchio. Un forfait pesante che si aggiunge a una lista indisponibili lunghissima: mancheranno infatti i veterani Raul Albiol e Juan Cuadrado, oltre alle pedine offensive M’Bala Nzola e Calvin Stengs, riducendo drasticamente le opzioni per la trasferta contro la corazzata meneghina.

Questa la lista dei convocati:
Portieri: Guizzo, Nicolas, Scuffet.
Difensori: Angori, Bozhinov, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Esteves, Coppola.
Centrocampisti: Aebischer, Akinsanmiro, Hojholt, Leris, Lorran, Loyola, Marin, Piccinini, Touré.
Attaccanti: Buffon, Durosinmi, Meister, Moreo, Tramoni.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×