Convocati Pisa per l’Inter, le scelte di Gilardino: quante assenze per i toscani! La lista completa dei calciatori a disposizione per stasera

Cresce l’attesa per l’anticipo della 22ª giornata di Serie A tra Inter e Pisa, in programma questa sera alle 20:45 nella splendida cornice di San Siro. I padroni di casa attendono gli ospiti in un match che si preannuncia in salita per Alberto Gilardino. Il tecnico dei toscani, ex bomber e oggi guida della compagine pisana, ha diramato la lista dei 24 convocati dovendo fare i conti con una vera e propria emergenza.

Spicca l’assenza dell’ultima ora del portiere titolare Adrian Semper, fermato da un’infiammazione al ginocchio. Un forfait pesante che si aggiunge a una lista indisponibili lunghissima: mancheranno infatti i veterani Raul Albiol e Juan Cuadrado, oltre alle pedine offensive M’Bala Nzola e Calvin Stengs, riducendo drasticamente le opzioni per la trasferta contro la corazzata meneghina.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Guizzo, Nicolas, Scuffet.

Difensori: Angori, Bozhinov, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Esteves, Coppola.

Centrocampisti: Aebischer, Akinsanmiro, Hojholt, Leris, Lorran, Loyola, Marin, Piccinini, Touré.

Attaccanti: Buffon, Durosinmi, Meister, Moreo, Tramoni.

