Convocati Roma Parma: esclusione per Kluivert

Convocati Roma Parma: le scelte dell’allenatore Paulo Fonseca in vista del match di Serie A contro i gialloblù di Roberto D’Aversa

La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Parma, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie A. Esclusione per scelta tecnica di Justin Kluivert.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez